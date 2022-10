Offerte esclusive Prime: le soundbar più economiche in promo speciale

Grandi sconti grazie al Prime Day di Amazon: ritornano in offerta sulla piattaforma le soundbar Sony, JBL, BOSE, tutte acquistabili ad un prezzo decisamente inferiore rispetto alla norma. Ecco una lista di alcuni dei prodotti più caldi del momento da non lasciarsi scappare assolutamente:

Samsung Soundbar HW-Q930B/ZF con Subwoofer

Immergiti nell’audio surround cinematografico con l’eccezionale soundbar Q930B di Samsung. Ascolta l’audio attraverso il suo array di altoparlanti a 9.1.4 canali e il potente subwoofer wireless. La soundbar è stata sviluppata dagli esperti audio presso il Samsung Audio Lab in California, ed assicura un suono eccezionalmente bilanciato. Presente il suono 3D grazie a Dolby Atmos e alla tecnologia DTS:X, sentirai l’azione svolgersi intorno a te. Inoltre è dotata di altoparlanti a doppia faccia, oltre a un altoparlante centrale dedicato per migliorare i dialoghi durante l’ascolto di una scena. Puoi riprodurre musica in streaming tramite Bluetooth o Wi-Fi e, con l’assistente vocale Alexa integrato, puoi controllarla e ottenere informazioni semplicemente parlando.

JBL BAR 5.1 Bluetooth con Subwoofer Wireless

Fai la differenza con il sistema soundbar virtuale a 5.1 canali JBL Bar 5.1. Fornisce fino a 550 W di potenza e include un subwoofer wireless da 10″ per offrire un suono più potente di quello che il tuo display può produrre. La connettività Wi-Fi è integrata, con supporto per Apple AirPlay 2 e Chromecast streaming audio integrato. È anche integrato il Bluetooth nella soundbar per lo streaming audio wireless da dispositivi compatibili come smartphone e tablet.

Il Bar 5.1 Surround è dotato anche di connettività cablata, con ingressi HDMI, ottici e USB. Come plus, il sistema soundbar include un cavo HDMI. Oltre al posizionamento sul tavolo, la soundbar può essere montata a parete con l’hardware incluso.

Soundbar LG SPD7Y TV 380W 3.1.2 Canali Meridian con Subwoofer

Ottima soundbar, la LG SPD7Y TV si contraddistingue per il suono profondo e avvolgente. Dà il meglio di sé se abbinata ad un TV LG poiché offre tutta una serie di funzionalità collegate all’intelligenza artificiale e al telecomando che consentono di sfruttarne al meglio le potenzialità. Puoi configurarlo tramite un’app per configurare il suono che desideri.

Ti immerge davvero nel suono. eccezionale sia per i film che per la musica.

Soundbar Sony HT-S40R TV a 5.1 canali con Dolby Digital

Sulla carta, la soundbar Sony HT-S40R è il successore della Sony HT-RT3. Il suo più grande vantaggio è la configurazione per gli altoparlanti surround. Si collegano a un amplificatore wireless che si collega al subwoofer in modalità wireless, eliminando la necessità di collegare fisicamente gli altoparlanti surround al subwoofer. L’emissione sonora complessiva della soundbar è molto buona, considerando il prezzo. Può produrre suoni incisivi per i film, è buono anche per gli amanti dei giochi e della musica. La sua struttura può sembrare un po’ di plastica, ma non sembra affatto economica. È comodo e facile da configurare e viene fornito con un cavo HDMI nella confezione. Sebbene la separazione dei canali anteriori possa essere un po’ debole, gli effetti sonori surround complessivi sono buoni.

Bose Soundbar 500

Goditi una qualità audio e un controllo vocale superiore con la Bose Soundbar 500. Dispone di Amazon Alexa e un array di 8 microfoni integrato, che ti consentono di controllare il dispositvo e cercare tra le tue app musicali utilizzando solo la tua voce. Wi-Fi e Bluetooth sono integrati, quindi risulta ottima per lo streaming audio wireless da dispositivi compatibili come smartphone e tablet. La Soundbar 500 ha una porta HDMI eARC (che è retrocompatibile con ARC), oltre a un ingresso audio ottico. Sono inclusi nella confezione un cavo HDMI e un telecomando.

