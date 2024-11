Offertona Black Friday: il Robot ECOVACS più potente di sempre a 400€ in meno

L’elettrodomestico che ti svolterà la vita in casa oggi è in offerta pazzesca con il Black Friday di Amazon! Parliamo del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI, al momento disponibile a soli 899 euro con uno sconto bomba del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. È possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI è un vero e proprio portento della tecnologia, in grado di rendere impeccabile qualsiasi tipologia di pavimento.

Innanzitutto è dotato di una galleria del vento e una potenza di aspirazione fino a 12.800 Pa, azionata da un motore avanzato e dalla tecnologia del flusso d’aria, che gaantisce una pulizia profonda in ogni angolo di casa e su qualsiasi tipologia di sporco.

Inoltre, grazie alla tecnologia ZeroTangle, riesce ad evitare in modo efficace gli aggrovigliamenti di capelli e di peli di animali domestici sulla spazzola principale. Così facendo la manutenzione è ridotta al minimo, con una una pulizia fluida, continua e precisa.

Il dispositivo è dotato anche di una stazione OMNI all-in-one che supporta il lavaggio con acqua calda a 70℃, lo svuotamento automatico, il riempimento automatico dell’acqua e l’asciugatura ad aria calda. Per finire, la batteria da 6400 mAh assicura fino a 350 minuti di autonomia, quindi risulta perfetta anche per case dalle grandi dimensioni.

Oggi il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI è disponibile su Amazon a soli 899 euro con uno sconto bomba del 31%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.