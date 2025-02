Offertona di San Valentino: Apple iPhone 16 a 130€ in meno su Amazon

In occasione di San Valentino, Amazon ha lanciato un’offerta strepitosa su uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato! Si tratta dell’Apple iPhone 16, oggi disponibile a soli 849 euro con un super sconto del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 16: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 è un gioiellino tech che permette di ottimizzare la tua routine quotidiana grazie a prestazioni davvero incredibili.

Questo modello, innanazitutto, è dotato dell’innovativo chip A18 che permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera più fluida ed efficiente che mai. Allo stesso tempo garantisce un’efficienza energetica impressionante offrendo fino a 22 ore di riproduzione video. In più puoi ricaricare via USB-C o agganciare un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.

Non è da meno il suo enorme display Super Retina XDR da 6,1″ che offre una visualizzazione perfetta in qualsiasi condizione di luce esterna, regalando sempre immagini brillanti dai colori vividi e i dettagli minuziosi.

Un’altra specifica importante è la sua fotocamera Fusion da 48MP con ultra-grandangolo migliorato ed autofocus con la quale potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video di qualità elevata, zoomando al massimo su quasiasi soggetto.

Per finire, il design dello smartphone è davvero unico e resistente nel tempo grazie alla parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione che è due volte più forte di qualsiasi vetro.

