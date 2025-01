Oggi il Mouse da gaming Logitech lo paghi quasi la metà: sconto folle del -47%

Da oggi in poi potrai primeggiare anche nei videogiochi più complessi e difficili utilizzando il Mouse da gaming Logitech G G203 LIGHTSYNC! Oggi è disponibile su Amazon a soli 21 euro con un mega sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato e le scorte sono in esaurimento!

Mouse da gaming Logitech G G203 LIGHTSYNC: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse da gaming Logitech G G203 LIGHTSYNC è un gadget indispensabile per ottimizzare il tuo setup di gioco ovunque tu sia.

Si contraddistigue per il suo sensore iper preciso da 8.000 DPI che risponde a tutti i movimenti con un’efficienza unica. Inoltre è possibile personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità che desideri con il software per gaming logitech g hub, oltre a scegliere fra 5 livelli DPI passando facilmente dall’uno all’altro in base alle tue esigenze.

Un’altra specifica che rende questo mouse davvero unico è il suo sistema LIGHTSYNC RGB grazie al quale vengono creati effetti personalizzabili con ben 16,8 milioni di colori: basterà installare il software logitech g hub per scegliere tra i colori e le animazioni preimpostati o creare i tuoi così da rendere l’atmosfera intorno a te ancora più coinvolgente.

Ovviamente questo dispositivo è anche super comodo da utilizzare grazie all’intuitivo layout a 6 pulsanti che può essere personalizzato a piacimento, e al design confortevole ed ergonomico.

Oggi il Mouse da gaming Logitech G G203 LIGHTSYNC è disponibile su Amazon a soli 21 euro con un mega sconto del 47%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato e le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.