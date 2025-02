Oggi il Mouse da Gioco Cablato Razer lo paghi quasi la metà (solo 22€)

Se sei un appassionato di videogiochi, prova ad ottimizzare la tua postazione con il Mouse da Gioco Cablato Razer DeathAdder Essential! Oggi è disponibile su Amazon a soli 22 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta bomba, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mouse da Gioco Cablato Razer DeathAdder Essential: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse da Gioco Cablato Razer DeathAdder Essential è un vero proprio must-have per chi vuole rendere ancora più efficiente il proprio setup da gaming.

Questo modello è dotato di un sensore ottico da 6 400 DPI reali che regala una performance elevata comprovata per movimenti rapidi e precisi. In questo modo potrai avere sempre un controllo fluido e senza sforzo nel vivo delle battaglie più caotiche.

Un’altra specifica importante è la sua forma ergonomica che offre una presa confortevole per le mani, per non dover mai esitare nel vivo della battaglia durante le sessioni di gioco estese: questo vuol dire che potrai giocare per ore e ore sempre nel massimo comfort.

Allo stesso tempo, il mouse è stato progettato con una durata elevata per mantenere una qualità di performance eccezionale durante le sessioni di gioco intense. In più, i suoi 5 pulsanti Hyperesponse sono stati testati in laboratorio per durare fino a 10 milioni di clic per assicurare la massima resistenza nel tempo.

