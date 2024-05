Oggi il Mouse Logitech WIRELESS ed ERGONOMICO è tuo a PREZZO BOMBA

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro e rendere qualsiasi operazione più fluida ed efficiente che mai, non farti scappare la promozione sul Mouse Logitech MX Master 2S! Oggi è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Cosa aspetti? Un’offertona del genere non capita tutti i giorni!

Mouse Logitech MX Master 2S: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Logitech MX Master 2S permette di connettere fino a 3 computer: Logitech Flow ti consente di controllare facilmente fino a tre computer con un solo mouse wireless e di copiare e incollare testo, immagini e file.

Questo mouse multisuperficie di ultima generazione utilizza il tracciamento Darkfield High Precision per offrirti un controllo impeccabile praticamente ovunque, anche su vetro con un massimo di 4.000 DPI.

L’autonomia è elevatissima e la ricarica super rapida: collega il mouse Bluetooth al computer e ottieni l’alimentazione sufficiente per un’intera giornata di utilizzo in soli 3 minuti, mentre una ricarica completa dura fino a 70 giorni.

In più questo gioiellino è dotato di scorrimento laterale adattivo alla velocità: scorri le pagine Web in modo più semplice e veloce con lo scroller che si adatta a velocità e movimento laterale con una semplice pressione del pollice. Per finire il mouse è ergonomico con una forma sagomata che sostiene la mano e il polso, un controllo preciso e pulsanti e rotellina ben posizionati.

