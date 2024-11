Oggi la Smart TV Sony da 75 pollici la paghi quasi la metà: lo sconto è di 1.200€

Casa tua è pronta a diventare un vero e proprio cinema con questo gioiellino! Si tratta della Smart TV Sony BRAVIA XR da 75 pollici, al momento disponibile su Amazon a soli 1.499 euro con un mega sconto del 44%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 1.200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al ceck-out. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Smart TV Sony BRAVIA XR da 75 pollici: tutte le caratteristiche tecniche

La Smart TV Sony BRAVIA XR da 75 pollici è un vero e proprio portento della tecnologia che trasformerà il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica.

In primis vanta della modalità Full Array LED che dona luminosità e contrasto con colori e profondità mozzafiato: in questo modo potrai sentirti un vero e proprio protagonista dei tuoi film o dei tuoi videogiochi preferiti, immergendoti completamente nelle tue avventure.

Allo stesso modo, la tecnologia Acoustic Multi Audio ricrea il suono che sembra provenire dalla sua sorgente sonora originale per offrirti un’atmosfera coinvolgente ed immersiva per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale tu stia vedendo.

In particolare, questo dispositivo è ottimo per PlayStation 5 in quanto è dotato della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, nonché della mappatura automatica dei toni HDR per rivelare dettagli cruciali nelle parti più scure e più luminose dello schermo.

