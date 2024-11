Oggi l'Apple MacBook Air con chip M2 è tuo a 280€ in meno

Se hai bisogno di un nuovo pc portatile, non farti scappare la mega offerta sull’Apple MacBook Air con chip M2! Oggi è disponibile su Amazon a soli 851 euro con uno sconto bomba del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 280 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero unica!

Apple MacBook Air con chip M2: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple MacBook Air con chip M2 è un vero portento della tecnologia che vanta specifiche tecniche di altissimo livello.

La sua punta di diamante è il nuovissimo chip M2 che, con la nuovissima CPU 8-core e una GPU fino a 10-core, garantisce delle prestazioni eccezionali sotto tutti i punti di vista, permettendo di svolgere qualsiasi operazione in maniera impeccabile e velocissima.

Questo modello è dotato di un enorme display Liquid Retina da 13,6 pollici che, grazie a più di 500 nit di luminosità, offre una visualizzazione perfetta in qualsiasi condizione di luce esterna con un’ampia gamma cromatica P3 e un miliardo di colori.

La batteria, allo stesso tempo, è davvero potente tanto da offrire fino a 18 ore di autonomia anche con un utilizzo intensivo. Inoltre ha 8 GB di RAM e 256 di ROM quindi davvero estesa così da poter memorizzare tutti i tuoi contenuti e file più importanti.

Per finire, il suo design è super portatile grazie ad un peso di soli 1,24 kg che lo rende comodissimo da trasportare anche in viaggio.

Oggi l’Apple MacBook Air con chip M2 è disponibile su Amazon a soli 851 euro con uno sconto bomba del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 280 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.