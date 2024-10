Oggi le Cuffie True Wireless Sony le paghi pochissimo con l'offertona Amazon

Per godere di un suono immersivo nel massimo comfort ogni volta che vuoi, prova le Cuffie True Wireless Sony WF-C500! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 39 euro con un super sconto del 17%.

Cuffie True Wireless Sony WF-C500: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie True Wireless Sony WF-C500 si contraddistinguono per il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che riporta la musica digitale più vicino alla registrazione originale. In più è possibile sfruttare l’impostazione EQ sull’applicazione adibita Headphones Connect per personalizzare il tuo suono in base alle esigenze del momento.

Anche la connettività è sempre garantita grazie al chip Bluetooth, al design ottimizzato dell’antenna e alla bassa latenza audio che assicurano un ascolto senza limiti. Tra l’altro Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 10 forniscono un facile accoppiamento che ti permetterà di associarle al tuo smartphone in pochi secondi.

Un’altra caratteristica importante è la resistenza all’acqua IPX4 delle cuffiette che permette di utilizzarle senza problemi sotto la pioggia o durante allenamenti anche intensivi. La comodità non è da meno in quanto sono piccoli e leggeri in una forma arrotondata senza spigoli quindi si adattano saldamente e comodamente alle tue orecchie, così sei libero di concentrarti sulla musica nel massimo comfort in ogni occasione.

