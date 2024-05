Oggi le JBL Tune 510BT costano LA METÀ: su Amazon le paghi solo 25€

Immergiti in un suono spettacolare con le cuffie JBL Tune 510BT, oggi tue a metà prezzo grazie allo sconto del 48%. A soli 25,99€ invece di 49,99€, è un’occasione d’oro per portare la tua musica sempre con te. Non lasciare che questa fantastica offerta su Amazon finisca!

JBL Tune 510BT, dettagli tecnici

Queste cuffie on-ear wireless hanno tutto ciò che cerchi per goderti la tua soundtrack quotidiana. La connessione Bluetooth 5.0 ti garantisce uno streaming stabile e di alta qualità, mentre i driver da 32 mm offrono un suono potente ed equilibrato. E con ben 40 ore di autonomia, puoi ascoltare la tua musica per giorni senza doverti preoccupare della batteria.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ecco tutte le specifiche tecniche delle JBL Tune 510BT:

Caratteristica Dettagli Bluetooth 5.0 Driver 32 mm Autonomia Fino a 40 ore Ricarica rapida 5 minuti per 2 ore di ascolto Microfono Integrato Assistente vocale Supportato Connessione multipoint Sì Design Pieghevole, archetto imbottito

Le JBL Tune 510BT sono ricche di funzioni che miglioreranno la tua esperienza d’ascolto. La ricarica rapida ti dà 2 ore di riproduzione con soli 5 minuti di carica, perfetta quando sei di fretta. Il microfono integrato ti consente di gestire chiamate e assistente vocale senza tirare fuori lo smartphone. E grazie al design pieghevole e leggero, puoi portarle ovunque senza ingombro.

Un’offerta così non si era mai vista. Al prezzo stracciato di 25,99€, le JBL Tune 510BT sono un best-buy assoluto per chi cerca qualità senza compromessi. Che tu voglia perderti nella tua playlist mentre viaggi, allenarti al ritmo dei tuoi brani preferiti o lavorare con un sottofondo musicale, queste cuffie si adatteranno perfettamente al tuo stile di vita.

Non lasciartele scappare: clicca sul link, completa l’acquisto e preparati a un’esperienza audio senza pari. Scegli il suono JBL, scegli il 48% di sconto, scegli le Tune 510BT.

