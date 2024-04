Olio di rosmarino per capelli più FORTI in OFFERTA con un REGALO

L’olio di rosmarino è l’ultima scoperta in fatto di hair care che riduce la perdita dei capelli e dei peli di ciglia e sopracciglia e soprattutto ne stimola la ricrescita. Probabilmente ne avrai già sentito parlare e adesso hai l’occasione di provarlo grazie all’offerta di Amazon che ti permette di acquistarlo a soli 12,91 euro: in più riceverai anche lo speciale massaggiatore per cuoio capelluto, che renderà il lavoro ancora più completo.

Questo olio essenziale di rosmarino naturale puro al 100% è un vero e proprio elisir per capelli, sopracciglia, ciglia, viso, cura della pelle, massaggio del corpo e aromaterapia. La sua formula concentrata stimola la crescita dei capelli, riduce la perdita, migliora la struttura dei capelli e idrata il cuoio capelluto secco e irritato.

Non solo, l’olio di rosmarino aiuta anche a stimolare la crescita di sopracciglia e ciglia, rendendoli più spessi, più lunghi e più pieni. Inoltre, ammorbidisce e idrata la pelle secca, riducendo la comparsa di linee sottili e rughe.

Puoi applicarlo direttamente sui capelli e sulla pelle o diluirlo in qualsiasi crema, shampoo o balsamo oppure massaggiarlo delicatamente sul cuoio capelluto con la spazzola per shampoo massaggiante inclusa.

Utilizzato una o due volte a settimana per almeno tre mesi ti permette di avere risultati tangibili: un vero e proprio kit per la cura dei capelli e non solo che può essere tuo a soli 12,91 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.