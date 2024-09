OnePlus 10T si aggiorna ancora; è un buon investimento nel 2024?

OnePlus ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento OxygenOS 14.0.0.712 per il OnePlus 10T in India, Europa e Nord America. Questo aggiornamento include la patch di sicurezza di settembre 2024 e diversi miglioramenti al sistema.

OnePlus 10T: ecco perché comprarlo

L’aggiornamento viene distribuito gradualmente, con una piccola percentuale di utenti che lo riceve inizialmente. Un rilascio più ampio è previsto nei prossimi giorni. Vediamo i dettagli dell’aggiornamento OxygenOS 14.0.0.712 per OnePlus 10T:

Migliora l’esperienza utente degli screenshot a scorrimento. Le notifiche e i messaggi di Live Alerts non verranno visualizzati e le finestre fluttuanti non saranno mostrate durante la cattura di uno screenshot a scorrimento;

Integra la patch di sicurezza di Android di settembre 2024 per migliorare la sicurezza del sistema;

Risolve un problema in cui il pulsante “Disinstalla aggiornamenti” potrebbe non essere disponibile dopo l’aggiornamento di un’app;

Risolve un problema in cui lo sfondo delle impostazioni di Quick Launch potrebbe apparire nero dopo l’applicazione di un tema globale;

Aggiunge l’opzione “Nega solo quando l’app si avvia” alle autorizzazioni per il movimento e l’orientamento del dispositivo in “Impostazioni”, per un controllo più preciso sui salti delle applicazioni.

Nonostante i problemi segnalati con le schede madri in aggiornamenti precedenti per i dispositivi delle serie OnePlus 9 e 10, non sono stati riportati problemi simili con l’aggiornamento per il OnePlus 10T. Poiché il rilascio avviene gradualmente, potrebbe non essere subito disponibile per tutti gli utenti. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, è sufficiente aprire “Impostazioni”, andare su “Info sul telefono” e controllare l’opzione di aggiornamento. Se disponibile, l’aggiornamento può essere scaricato e installato direttamente da lì.

In altre notizie, la compagnia di Pete Lau dovrebbe lanciare il suo prossimo flagship, il OnePlus 13, alla fine di ottobre, come anticipato dal presidente di OnePlus Cina, Louis Lee. Il dispositivo, identificato con il numero di modello PJZ110, ha ricevuto la certificazione 3C, suggerendo un rilascio imminente. Secondo i rapporti, avrà un processore Snapdragon 8 Gen 4, 24GB di RAM, fino a 1TB di memoria e una batteria da 6.000mAh con ricarica rapida da 100W e ricarica wireless da 50W.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo di prendere o un OnePlus 10T usato (ricondizionato) o un OnePlus 10 Pro a 549,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.