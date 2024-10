OnePlus 12: lo smartphone del momento a 340€ in meno, ancora per poco

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone dalle funzionalità innovative ed efficienti, punta tutto sul OnePlus 12! Oggi è disponibile su Amazon a soli 759 euro con un mega sconto del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 340 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

OnePlus 12: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il OnePlus 12 è uno dei migliori smartphone sul mercato in quanto vanta specifiche tecniche di altissimo livello che accontentano le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente l’innovativo processore Snapdragon 8 Gen 3 con un massimo di 16 GB di RAM che riesce ad ottimizzare in modo intelligente le app utilizzate di frequente, riducendo la dimensione della memoria e rendendo qualsiasi operazione super fluida e veloce.

Il dispositivo è dotato anche di Fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP e Telecamera per ritratti da 64MP. Con questi strumenti potrai realizzare foto e video da vero professionista, ottenendo risultati dalla risoluzione elevatissima e dai particolari minuziosi in qualsiasi condizione ambientale esterna.

Non è da meno la batteria super potente da 5400 mAh che assicura un’autonomia elevatissima. In più lo smartphone dispone sia di Ricarica SUPERVOOC a 100 W (da 1-100% in 26 minuti) e che di Ricarica senza fili a 50 W (da 1-100% in 55 minuti) in modalità Smart Rapid Charge Mode.

