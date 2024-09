OnePlus 13 arriverà prima del previsto e sarà potentissimo

OnePlus 13 è appena stato avvistato sulla nota piattaforma di benchmarking Geekbench; all’interno si scopre che il device disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e che, stando a quanto rivelano i dati, sembra essere anche più potente del chip Apple A18 di iPhone 16.

OnePlus 13: cosa sappiamo ad oggi?

OnePlus dovrebbe svelare il OnePlus 13 a ottobre in Cina. Prima del lancio, un nuovo smartphone del marchio con il numero di modello PJZ110 è apparso su Geekbench. Secondo il noto leaker Digital Chat Station, questo dispositivo non è altro che il prossimo OnePlus 13. Ecco i dettagli emersi dalla sua apparizione su Geekbench.

Secondo quanto riportato infatti, il terminale in questione è dotato di un chip Qualcomm con sei core CPU a una frequenza di 3,53GHz e due core CPU che lavorano a 2,32GHz. Questi dettagli si riferiscono probabilmente allo Snapdragon 8 Gen 4, che debutterà il mese prossimo all’evento Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2024. Si dice che TSMC utilizzi il suo processo produttivo di seconda generazione a 3nm per costruire questo chip.

L’elenco Geekbench del OnePlus 13 rivela anche la presenza di 16 GB di RAM e Android 15. Nei test single-core e multi-core, il dispositivo ha ottenuto rispettivamente 3.236 e 10.049 punti. Ciò significa che lo Snapdragon 8 Gen 4 promette prestazioni superiori rispetto al chip A18 di Apple, che ha ottenuto 3.114 e 6.666 punti su Geekbench. Attenzione però: è importante notare che al momento della stesura di questo articolo, l’elenco Geekbench del OnePlus 13 non era disponibile su Geekbench.

Secondo il leakster poi, le prestazioni single-core e multi-core dello Snapdragon 8 Gen 4 superano quelle del chip Apple. Tuttavia, questi risultati non includono ancora le ottimizzazioni dei produttori, quindi c’è margine per ulteriori miglioramenti in futuro. Infine, una nuova fuga di notizie rivela che il presunto OnePlus 13 ha una batteria a doppia cella in silicio con numero di modello BLPxxx e una capacità di 6.000mAh. Per quanto riguarda la ricarica, il dispositivo supporterà la ricarica cablata da 100W e quella wireless da 50W.

Il OnePlus 13 sarà dotato di una nuova modalità Hasselblad Master, degli algoritmi flagship più recenti e di un corpo completamente in vetro, inclusa una variante in vetro bianco. Si dice anche che la produzione del OnePlus 13 sia già iniziata, suggerendo un annuncio a ottobre.