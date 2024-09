OnePlus 13: tutto quello che ci aspettiamo dal nuovo flagship

OnePlus è pronta a lanciare il suo nuovo smartphone di punta, il OnePlus 13, probabilmente il primo dispositivo che integrerà il processore Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Questo modello ha già fatto parlare di sé grazie a varie indiscrezioni e rapporti, offrendo un’anteprima delle sue caratteristiche. Andiamo con ordine e facciamo il punto della situazione.

OnePlus 13: ecco tutto quello che è emerso

Sebbene non ci siano ancora immagini ufficiali, si prevede che il OnePlus 13 manterrà un design premium simile al suo predecessore, il OnePlus 12, che vantava una scocca posteriore in Gorilla Glass e una cornice in alluminio. Anche il nuovo modello dovrebbe avere un’isola circolare per le fotocamere posteriori e un grado di protezione IP contro acqua e polvere, forse IP69. Sul fronte del display, si vocifera che il terminale utilizzerà i pannelli BOE X2, con un design a micro-curvatura su tutti e quattro i lati, combinando i vantaggi di schermi piatti e curvi. Il dispositivo potrebbe presentare uno schermo OLED 8T LTPO da 6,8 pollici con una risoluzione 2K (3160 x 1440 pixel) e un refresh rate di 120Hz, insieme a un sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato sotto lo schermo.

Il cuore del nuovo smartphone sarà lo Snapdragon 8 Gen 4, che ha recentemente ottenuto ottimi risultati su GeekBench con 3.236 punti nel test single-core e 10.049 punti nel multi-core. Il processore sarà supportato da RAM LPDDR5x e memoria UFS 4.0, con il modello testato dotato di 16GB di RAM. Sarà lanciato con il sistema operativo ColorOS 15, basato su Android 15. La batteria potrebbe avere una capacità di 6.000mAh, più grande rispetto ai modelli precedenti, e supportare la ricarica rapida da 100W via cavo e da 50W in modalità wireless.

Sul retro del telefono, si prevede una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore LYT808, affiancata da un obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, ci sarà una selfiecam da 32 megapixel. È probabile che il software della fotocamera integri funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Il processore Snapdragon 8 Gen 4 sarà presentato al Snapdragon Tech Summit 2024, che si terrà dal 21 al 23 ottobre, e si prevede che la compagnia annuncerà ufficialmente il OnePlus 13 durante l’evento, con il lancio commerciale previsto poco dopo in Asia. Per il debutto europeo dovremo attendere i primi mesi del prossimo anno.