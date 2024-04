OnePlus 8T 5G a soli 449,99€ su Amazon è da comprare IMMEDIATAMENTE

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android e vuoi un prodotto potente ma dalle prestazioni esagerate, con un bel design, un comparto fotografico degno di nota, ti invitiamo a prendere in considerazione il meraviglioso OnePlus 8T 5G, un prodotto che, nella sua iterazione in colorazione “Aquamarine Green”, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 449,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo è un affare da non perdere se desideri un gadget senza rinunce.

OnePlus 8T 5G: ecco perché comprarlo

Sotto la scocca del bellissimo OnePlus 8T 5G batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 865, un chipset che è in grado di offrire prestazioni di alto livello con tutte le applicazioni. Questo significa che qualsiasi cosa tu voglia fare con il tuo smartphone, dal multitasking senza lag al gaming ad alta intensità, il device lo farà senza esitazioni. Grazie al modem 5G, sarai pronto per una connettività senza limiti. Potrai immergerti nel meraviglioso display Fluid AMOLED da 6,55 pollici del suddetto dispositivo che gode del refresh rate da 120 Hz e ha una risoluzione FullHD+. Le transizioni saranno sempre fluide e scorrevoli mentre navigherai tra le app, scorrerai i social media o guarderai i tuoi contenuti preferiti. La batteria da 4.500mAh ti offre un’autonomia che dura tutto il giorno, anche con un uso intenso. E quando è il momento di ricaricare, la Warp Charge da 65W ti permetterà di riportare il tuo telefono al 100% in soli 39 minuti. La fotocamera principale da 48 megapixel riesce a catturare immagini superlative, ricche di dettagli, con l’ultrawide sperimenterai gli scatti più creativi. C’è poi una macro da 5 Mega per le foto ravvicinate e, dulcis in fundo, una lente in bianco e nero da 2 MP per scatti artistici.

L’esperienza software sarà sempre impeccabile con la skin OxygenOS, basata su Android 11. Con un’interfaccia pulita e intuitiva, potrai personalizzare il tuo telefono secondo le tue esigenze e goderti un’esperienza fluida e senza intoppi. E con l’offerta speciale su Amazon oggi, a soli 449,99€ con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, risulterà davvero un affare da non perdere.

