OnePlus: in arrivo le batterie che dureranno 4 anni

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato delle nuove batterie TDK, che secondo fonti ben inserite potrebbero trovare la via dei dispositivi più piccoli Apple, come Apple Watch e AirPods. Sono batterie allo stato solido che devono essere per limiti fisici attuali, di piccoli dimensioni, ma che garantiscono una densità energetica di ben 1.000 wattora per litro, ben 100 volte superiore rispetto alle batterie. Al momento si tratta di prototipi, mentre le nuovissime e super performanti Glacier Battery prodotte da CATL per One Plus. arriveranno a giorni, il 27 giugno infatti, su OnePlus 12T.

La caratteristica principale della Glacier Battery è la sua estrema densità energetica, che si traduce in una capacità di carica decisamente superiore rispetto alle batterie tradizionali. OnePlus stima che, dopo ben quattro anni di utilizzo regolare, i nuovi smartphone dotati di Glacier Battery conserveranno ancora l’80% della loro capacità originale. Si tratta di un dato davvero impressionante, se si considera che la media attuale delle batterie per smartphone si aggira intorno agli 800 cicli di ricarica, con una capacità residua che scende al 60% circa.

La Glacier Battery che verrà inserita in OnePlus 12T avrà quindi prestazioni molto elevate: capienza di 6.100 mAh, una densità energetica di 763 Wh/L per un peso di soli 14 grammi. Ma soprattutto saranno dotate di ricarica rapida super veloce da 100 watt, che carica al massimo il telefono in soli 36 minuti.