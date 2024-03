OnePlus Nord 3 5G: 60€ di sconto immediato per il modello 16+256GB

Il medio gamma OnePlus Nord 3 5G, nella configurazione 16+256GB, è in offerta sullo store ufficiale della casa asiatica a 489 euro invece di 549 euro, per effetto di uno sconto immediato di 60 euro. Si tratta di una promozione lampo appena promossa dal negozio online di oneplus.com, per cui è probabile che terminerà tra poco. Le colorazione disponibili sono Tempest Gray e Misty Green.

Nord 3 5G di OnePlus è uno dei medi di gamma più interessanti del 2023. Presentato la scorsa estate, ha convinto fin da subito i maggiori esperti del settore, guadagnandosi l’agognato titolo di best buy.

OnePlus Nord 3 5G in sconto di 60 euro sullo store di OnePlus

Uno smartphone equilibratissimo. Questa una delle definizione che più si adattano al Nord 3 5G, in grado di offrire un’esperienza utente di gran lunga superiore rispetto a tanti altri modelli venduti nella stessa fascia di prezzo.

Merito di un generoso schermo Super Fluid da 6,74 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Alla fluidità e lucentezza del display risponde presente il processore e la RAM LPDDR5X, che insieme garantiscono fino al 76% di prestazioni più veloci.

Pollice in alto anche per la fotocamera principale Sony IMX890 dotata di stabilizzazione ottica e una batteria di lunga durata. In più, la casa madre conferma 3 aggiornamenti software e almeno 4 anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza.

OnePlus Nord 3 5G è in offerta a tempo limitato a 489 euro anziché 549 euro sul sito oneplus.com, grazie al 10% di sconto applicato dallo store ufficiale. In più, puoi beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

