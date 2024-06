OnePlus Nord Buds 2: gli auricolari DEL MOMENTO oggi SCONTATISSIMI AL 34%

Ti presentiamo degli auricolari top di gamma che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero minimo! Si tratta delle OnePlus Nord Buds 2, al momento disponibili su Amazon a soli 45 euro con uno sconto del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza e gli articoli stanno per terminare!

OnePlus Nord Buds 2: audio impeccabile e autonomia massima

Le OnePlus Nord Buds 2 sfruttano il nuovo algoritmo BassWave che migliora dinamicamente il tuo audio per un’esperienza di ascolto bilanciata con bassi più profondi e voci nitide e chiare così da farti ballare al ritmo di musica in ogni occasione!

Questo articolo si caratterizza per un massimo di 25 dB di cancellazione attiva del rumore che aggiunge un po’ più di relax alla tua sessione di ascolto, eliminando i fastidiosi rumori ambientali che spesso interferiscono con la musica.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: si accoppiano in un attimo con il tuo smartphone e, se si utilizza un telefono OnePlus, è possibile ottenere un audio super coinvolgente grazie all’audio Dolby Atmos e al sintonizzatore audio Dirac integrato.

L’utonomia è un altro fiore all’occhiello delle cuffie: la durata della batteria è in grado di sostenere un’intera giornata di divertimento intenso con 7 ore di autonomia di ascolto per gli auricolari e fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Per finire, il grado di protezione IP55 degli auricolari indica la capacità di questi ultimi di resistere al sudore e all’acqua quindi potrai utilizzarli in qualsiasi condizione ambientale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.