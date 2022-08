OnePlus Nord CE 5G: a questo prezzo va comprato subito

OnePlus è cresciuta in maniera esponenziale da quando è uscita sul mercato. Ha conquistato velocemente una grossa fetta di pubblico grazie alla sua politica di costruire device con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Infatti oggigiorno OnePlus è sinonimo di qualità. Dunque, perché non approfittare di questa fantastica offerta su Amazon per poter acquistare il Nord CE con modulo 5G a soli 273,87 €? Se state cercando un nuovo medio gamma da acquistare e non volete spendere molto, questa occasione potrebbe davvero fare al caso vostro. Sbrigatevi perché nei magazzini Amazon sono rimasti solo pochi pezzi.

OnePlus Nord CE: il medio gamma che non ti aspettavi a questo prezzo

Questo dispositivo ha un display AMOLED con refresh rate a 90 Hz, fornisce il 50% in più di informazioni visive ogni secondo, per un’esperienza esageratamente fluida. La skin OxygenOS 11 basata su Android è abbastanza leggera e fluida ed è ottimizzata abbastanza bene su questo smartphone. I device integrati con l’assistente vocale Alexa vi consentono di effettuare chiamate telefoniche, aprire app, controllare dispositivi smart home, accedere alla libreria di competenze Alexa e altro ancora usando solo la vostra voce mentre siete in movimento. Se scaricate l’app Alexa e completate la configurazione a hands-free, potete iniziare ad eseguire tutte queste operazioni. Anche se è un economico medio gamma ha tre camere, la principale è da ben 64MP per poter catturare più dettagli nelle vostre foto.

Sotto al telaio pulsa il processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 750G con modulo 5G per la connettività del futuro. La batteria 4500 mAh vi consente un’autonomia eccezionale, oltre una giornata di utilizzo. Invece la ricarica veloce, con trasferimento di potenza migliorato, carica la batteria del Nord CE da 0 a 70% in appena 30 minuti. In questo modo non sarete mai scoperti. Quindi il OnePlus Nord CE è un ottimo medio gamma e con questo sconto del 31% che porta il suo prezzo a soli 273,87 € è davvero difficile resistergli. Inoltre ci teniamo a ricordarvi della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.