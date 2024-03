OPPO A18 in SCONTO FOLLE su Amazon: il miglior smartphone low budget È QUI

Stai cercando un nuovo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Allora l’OPPO A18 è esattamente ciò che fa al caso tuo. Pensato per essere un mid-range per chi ha un budget ridotto, ti darà la possibilità di godere di una scheda tecnica di livello e un design semplice ed elegante. Solo per oggi, su Amazon lo puoi trovare al prezzo shock di 119,99 euro! Lo sconto applicato è del 25%, un’occasione che non puoi proprio perderti. Disponibile nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black. con 128 GB di memoria interna, saprà soddisfatti in tutto e per tutto. Aggiungilo subito al carrello prima che sia troppo tardi, è il device che sognavi.

OPPO A18: design per tutti con una scheda tecnica di alto livello

Ritenuto da molti come uno dei migliori mid-range disponibili sul mercato, questo OPPO A18 è il giusto connubio tra scheda tecnica di livello e prezzo non troppo elevato. A primo impatto, si presenta con questo bellissimo display LCD HD+ da 6,56″ con refresh rate da 90 Hz e colori mai così realistici e naturali. La visione dei tuoi contenuti multimediali preferiti sarà sempre coinvolgente e impeccabile. Che si tratti di un video su YouTube o di un film da guardare su Netflix.

Ottima la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 10W, un mix perfetto per poter godere di un’autonomia che possa durare per l’intero arco della giornata. A livello di comprato fotografico, c’è un doppio sensore posteriore da 8+2MP a cui si accompagna una lente per i selfie nella parte frontale da 5 MP. Entrando più nello specifico della scheda tecnica, questo OPPO Aq8 4G vanta una RAM da 4 GB espandibile più uno storage di 128 GB. Anch’esso espandibile, fino ad 1 TB. Non manca infine la protezione IP54 per acqua e polvere.

Ne devi approfittare subito, avrai uno smartphone potente andando a spendere molto meno del previsto.

