OPPO A38 a 90€ IN MENO: batteria da 5000 mAh e display 90 Hz

Se sei alla ricerca di un nuovo modello di smartphone economico ma dalle ottime prestazioni, allora sei nel posto giusto: Amazon ha infatti ben pensato di proporti OPPO A38 in offerta al sensazionale prezzo di appena 129 euro, con ben 90 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso OPPO.

OPPO A38: su misura per te

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartphone si presenta nella sua splendida colorazione Glowing Black, davvero elegante e perfetta per tutti i gusti. L’elemento che salta subito all’occhio è ovviamente il display da 6.56 pollici di diagonale, che ti permetterà di non perderti nulla delle tue app preferite e relative notifiche. Grazie all’ampio display potrai ad esempio guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e tante altre ancora.

Il fiore all’occhiello alla base di questo smartphone è sicuramente la sua autonomia, grazie alla batteria a lunga durata da ben 5000 mAh che ti consente di arrivare sereno alla fine della giornata, senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Molto apprezzata in questo caso la funzionalità di ricarica Supervooc 33W, che ti permette di avere il 51% della batteria in appena 30 minuti di ricarica, consentendoti così di risparmiare un bel po’ di spazio. All’interno di OPPO A38 trovi una memoria da 128 GB, dentro cui potrai archiviare tutte le tue foto, video ed eventuali altri file che desideri, senza la costante preoccupazione di liberare spazio: puoi sempre espanderla in qualsiasi momento fino ad un massimo di 1 TB.

Per non parlare del supporto auto incluso all’interno della confezione, che può tornare utilissimo quando ti trovi in macchina e hai bisogno di consultare Google Maps o altre app di navigazione durante il tragitto.

Ti bastano poco più di 120 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone di fascia media attualmente presenti sul mercato, che potrai utilizzare per qualsiasi attività quotidiana che desideri: ecco perché ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo OPPO A38 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero finire da un momento all’altro.

