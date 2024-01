OPPO A58 è il budget phone da ACQUISTARE a OCCHI CHIUSI: appena 149€

Il settore dei budget phone Android è più che mai ricco di prodotti da non lasciarsi scappare, come ad esempio il popolarissimo OPPO A58 in vendita su Amazon a un prezzo che ha davvero dell’incredibile. Sottile, leggero, con una scheda tecnica di tutto rispetto e con un rapporto qualità/prezzo che non ha eguali, con lo smartphone di OPPO risolvi tutti i tuoi problemi senza spendere un capitale.

Per quanto sia effettivamente molto economico OPPO A58 ha tutto ciò di cui hai bisogno durante la giornata: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Non farti scappare il popolarissimo budget phone OPPO A58 a prezzo regalo su Amazon

Il device monta un bel pannello LCD da 6.72 pollici ad alta risoluzione, un processore octa-core con di fianco fino a 12 GB di RAM e fino a 2 TB di memoria interna, una mega batteria da 5000 mAh ed è addirittura impermeabile agli schizzi e alla polvere (certificazione IP54).

Come se non bastasse a tutto ciò si aggiunge un comparto fotografico tutto sommato niente male, con una fotocamera frontale da 8 MP per selfie di qualità e un sensore principale da 50 MP sul retro per foto e video ad alta risoluzione.

A questo prezzo sarebbe una follia lasciarsi scappare lo smartphone di OPPO, ancor di più se consideri che a 149€ ti arriva a casa domani e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.