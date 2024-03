OPPO A74 5G è il LOW COST da comprare su eBay ad appena 162€

È ancora una volta eBay a fornirti la scusa adatta per fare un affare coi fiocchi in ambito mobile: il popolarissimo budget phone OPPO A74 5G è in vendita a un prezzo davvero conveniente. Molto popolare tra i più giovani per il suo design accattivante e un hardware per nulla di poco conto, il device del colosso cinese può essere tuo a fronte di una spesa minima di 162€.

OPPO A74 5G è a tutti gli effetti un device in grado di soddisfare le esigenze di molti: è perfetto per navigare in rete, fare ricerche online, chattare sui social, scattare foto, ascoltare la musica, telefonare e molto altro ancora.

OPPO A74 5G costa davvero una sciocchezza su eBay ad appena 162€

IL pannello AMOLED da 6.5 pollici è una gioia per gli occhi durante la visione di video ad alta risoluzione, mentre il processore octa-core integrata avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh e con a bordo 6/128 GB di memoria espandibile, lo smartphone di OPPO sorprende anche con il suo sensore principale da 48MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Lo smartphone di OPPO sottolinea un concetto ormai ben noto: non è più necessario spendere un capitale per acquistare un device adatto ai task di tutti i giorni. Mettilo subito nel carrello di eBay e sfrutta la consegna rapida per riceverlo dove vuoi in appena 48 ore, il tutto a fronte di un prezzo di vendita di appena 162€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.