OPPO A78 5G: doppia fotocamera e 8 GB di RAM a soli 164,99€ con coupon eBay

OPPO A78 5G è uno smartphone che promette ottime prestazioni, funzionalità fotografiche avanzate e un design moderno, tutto in un unico dispositivo dal prezzo più che contenuto. Oggi, tra l’altro, lo paghi ancora di meno, grazie al coupon sconto eBay che ti permette di risparmiare ulteriori 35€ sull’acquisto. Attivando al momento del pagamento il coupon PSPRAPR24 puoi acquistare OPPO A78 a soli 164,99€. Un vero affare per uno smartphone Android funzionale con dual sim, doppia fotocamera posteriore e un ottimo display AMOLED da 6,56”. Acquistalo ora. Lo ricevi in due giorni e non paghi neanche le spese di spedizione.

Oppo A78: un Android di fascia media da prendere al volo

OPPO A78 è un ottimo smartphone per chi non ha troppe pretese, ma non vuole comunque rinunciare alla funzionalità e ad un bel display ampio. Questo Android è, infatti, dotato di un display AMOLED da 6,56” che offre una visione vivida e fluida, perfetta per fare qualsiasi attività, a partire dalla visualizzazione di video fino ad arrivare alla navigazione sul web. Grazie alla sua risoluzione FHD+, ogni immagine prende vita con colori vibranti e dettagli nitidi.

I 128 GB di memoria interna ti assicurano ampio spazio per conservare le tue foto, le app ed i file importanti. Eccellente poi anche il comparto fotocamera con un sensore da ben 108 megapixel che ti permette di scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione. Ottima anche l’autonomia: questo OPPO è infatti dotato di una batteria da 5000mAh che ti permette di usare il tuo smartphone a lungo senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Non perdere l’occasione di mettere le mani su un ottimo medio gamma Android, versatile, funzionale e con un’ottimo comparto fotocamera. A questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire. Attiva subito il coupon sconto e prendilo ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.