OPPO Enco Buds2 a MINI PREZZO su Amazon: oggi le paghi SOLO 19 EURO

Sei alla ricerca di auricolari che siano comodi per ascoltare la tua musica preferita in ogni occasione? Abbiamo la soluzione giusta per te! Parliamo delle OPPO Enco Buds2, oggi disponibili su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della super offerta, potrebbe scadere da un momento all’altro!

OPPO Enco Buds2: audio al top e massima autonomia

Le OPPO Enco Buds2 sono auricolari Bluetooth che garantiscono un audio eccellente per ore e ore in qualsiasi ambiente.

Sono dotati di un driver da 10mm placcato in titanio e di un’innovativa struttura acustica, che permettono di offrire una riproduzione del suono perfetta in grado di riprodurre dettagli cristallini e nitidi, bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente ad ogni genere musicale.

Inoltre utilizzano un innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo così da avere chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi: questo vuol dire che non servirà più alzare la voce per farti sentire nè spostarti in luoghi silenziosi per ascoltare.

La batteria potentissima non è da meno tanto che l’autonomia può arrivare fino ad una settimana di utilizzo medio senza nessun problema. Nello specifico, potrai godere della tua musica preferita fino a 28 ore di ascolto e di 16 ore di conversazione senza interruzioni.

Per finire, gli auricolari hanno la protezione IPX4 quindi potrai usarli senza preoccuparti dei danni causati dal sudore, durante i tuoi allenamenti quotidiani, o dagli spruzzi d’acqua durante le giornate piovose.

