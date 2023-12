OPPO Enco Buds2: cuffie TWS, controlli touch, IA e sound PRO a 24€

Potrebbe sembrare una di quelle occasioni di Amazon nate da un errore di prezzo, ma in realtà è tutto giusto: le ottime cuffie true wireless economiche OPPO Enco Buds2 sono in vendita a un prezzo che non eguali.

Spendendo la cifra regalo di appena 24€, infatti, le cuffie del colosso cinese sono pronte a soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista e senza costringerti a impegnarti a spendere una cifra proibitiva.

Acquista subito le cuffie OPPO Enco Buds2 in vendita su Amazon a prezzo regalo

Le cuffie OPPO Enco Buds2 monta un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di tracce audio ad altissima risoluzione, oltre a garantire piena compatibilità con tutti i dispositivi mobile iOS e Android. Leggerissime, comodissime da indossare e con una batteria integrata che ti accompagna senza fatica per ben 28 ore con il case di ricarica rapida, le cuffie del colosso cinese supportano anche i controlli touch e la tecnologia di cancellazione del rumore in chiamata (con IA) per ridurre i disturbi esterni e offrirti una esperienza di chiamata sempre eccellente.

Non farti scappare l’occasione shock di Amazon sulle cuffie true wireless di OPPO a un prezzo super conveniente; preparati a un sound potente, avvolgente e ad alta risoluzione spendendo una piccola cifra.

