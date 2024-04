OPPO Enco Buds2, piccolo prezzo, grande audio wireless! MENO 23 PER CENTO

Avete mai provato frustrazione, anzi rabbia, per i cavi degli auricolari che si annodano mentre correte o mentre alzate bilancieri e pesi in palestra? O forse siete esasperati dal dover rimuovere continuamente pelucchi e polvere dal connettore audio del telefono? Se la risposta è Si, ecco la soluzione!

Un bel paio di auricolari True Wireless OPPO Enco Buds2, che oggi possiamo acquistare con uno sconto Amazon super allettante: MENO 23%, col prezzo che passa da un prezzo medio online di 32,31 euro a 24,90 euro. Piccolo prezzo ma grande qualità a tutto tondo, questo il segreto degli auricolari OPPO Enco Buds2!

Come suonano bene!

Piccolo prezzo per OPPO Enco Buds2, ma qualità Premium! Potremmo dire che questi auricolari sono medaglia d’oro nel rapporto qualità prezzo!

Il design ergonomico a goccia di OPPO Enco Buds2 è estremamente confortevole, e nello stesso tempo garantisce stabilità nell’orecchio. Più in generale OPPO Enco Buds2 sono perfetti sia per fare attività sportiva che per un uso “di tutti i giorni”.

Parlando di prestazioni (elevatissime!) sono equipaggiati con driver da 10 mm che producono un audio nitido, vivo e vibrante, con bassi potenti e profondi. OPPO ha integrato una funzione avanzata di cancellazione del rumore attivata da due microfoni, che, insieme all’intelligenza artificiale dedicata, migliora ulteriormente l’esperienza d’ascolto isolando dai rumori ambientali.

Per quanto riguarda l’autonomia, OPPO Enco Buds2 eccellono con 5,5 ore di riproduzione con una sola carica e fino a 28 ore utilizzando la custodia. Inoltre, la funzionalità di ricarica rapida permette di ottenere una carica completa in poco più di un’ora!

OPPO Enco Buds2: MENO 23%, col prezzo che passa da una media online di 32,31 euro a 24,90 euro. Prezzo iper accessibile, ma grande qualità a tutto tondo, questo il segreto degli auricolari OPPO Enco Buds2!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.