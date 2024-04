OPPO Enco Free2i: gli auricolari DEL MOMENTO oggi SCONTATISSIMI su Amazon

Gli Auricolari true wireless più innovativi del momento oggi possono essere tuoi ad un prezzo davvero mai visto! Si tratta degli OPPO Enco Free2i, ora disponibili su Amazon a soli 37 euro con uno sconto bomba del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offertona, gli articoli stanno andando a ruba!

OPPO Enco Free2i: audio impeccabile e massima comodità

Grazie al processore triple-core, gli auricolari OPPO Enco Free2i ti permettono di gestire una banda di frequenza più ampia così da cancellare il rumore di fondo in tutte le situazioni: è possibile ridurre il rumore fino a 42dB. In più, la tecnologia Active Noise Cancellation consente di personalizzare la cancellazione del rumore: che si tratti di lavoro, studio o viaggi d’affari, ritroverai il silenzio in qualsiasi momento.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco: puoi goderti fino a 30 ore di ascolto continuato delle tue playlist musicali e di streaming video, quindi senza preoccuparti di ricaricare gli auricolari tutti i giorni.

Le cuffie sono dotate della tecnologia binaurale Bluetooth 5.2 a bassa latenza che permette di ricevere il segnale in simultanea su entrambi i dispositivi. Questo consente di mantenere una connessione più stabile durante la visione video o durante una sessione di gaming.

Con uno smartphone OPPO potrai accedere, personalizzare e gestire la connessione degli Enco Free2i in maniera immediata, tramite le impostazioni Bluetooth con pochi semplici click. In caso contrario, è possibile accedere alle impostazioni ed aggiornare le cuffie in maniera semplice ed immediata, grazie all’Applicazione gratuita HeyMelody disponibile sia su Android che su iOS.

Oggi gli OPPO Enco Free2i sono disponibili su Amazon a soli 37 euro con uno sconto bomba del 32%. Approfitta subito della mega offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.