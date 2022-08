OPPO Enco X, cuffie TWS con sound EPICO a prezzo IMPERDIBILE (-44%)

Alcune offerte di Amazon sono così vantaggiose che è quasi impossibile ignorarle, come quella di oggi sulle ottime cuffie true wireless (TWS) OPPO Enco X in offerta con il 44% di sconto. Ad appena 99€, infatti, le cuffie TWS di OPPO hanno tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze con un sound caldo, avvolgente e ben equalizzato.

Munite di un buon design ergonomico che ti permette di indossarle per ore e ore senza alcun tipo di fastidio, le cuffie di OPPO dispongono anche della cancellazione attiva del rumore: si tratta di una particolare tecnologia in grado di ridurre automaticamente tutti i rumori esterni per assicurarti un ascolto sempre chiaro e limpido.

OPPO Enco X crollano di prezzo su Amazon con il 44% di sconto: cuffie TWS per un audio al top

Realizzate con un telaio completamente impermeabile e quindi anche adatto per gli sportivi incalliti che non temono di allenarsi sotto un improvviso temporale, le cuffie TWS montano anche tre microfoni esterni pensati per captare e trasmettere la tua voce per telefonate sempre chiare e prive di rumori di sottofondo.

Completamente compatibili con Android e iOS e munite del modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di tracce audio ad alta risoluzione, OPPO Enco X supportano anche i controlli touch e montano una batteria che ti assicura fino a 25 ore di autonomia.

Le ottime cuffie TWS di OPPO sono pronte all’acquisto con consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon. Se le metti subito nel carrello ti arrivano direttamente a casa già domattina e poi iniziare fin da subito ad ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità audio che ti lascerà senza fiato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.