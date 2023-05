OPPO Enco X, le cuffie TWS dal sound POTENTE crollano del 50% su Amazon

Le cuffie true wireless OPPO Enco X sono al centro di una incredibile offerta di Amazon che non puoi assolutamente farti scappare. Infatti, ad appena 89€, hai la possibilità di ricevere a casa un sistema audio true wireless che ti lascerà a bocca aperta sin dal primo ascolto.

Nonostante lo sconto immediato del 50% le cuffie a marchio OPPO sono apprezzatissime e ideali per ascoltare i più disparati generi musicali.

Solo su Amazon trovi le cuffie OPPO Enco X con il 50% di sconto: affare d’oro

Leggere, comode da indossare, giovanili e di buon design, le cuffie OPPO Enco X hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze. Ad appena 89€ hai a disposizione un paio di cuffie con modulo Bluetooth 5.2, tecnologia Dynaudio per un sound sempre avvolgente, supporto alla ricarica wireless, controlli touch e ben tre microfoni per telefonate sempre cristalline.

Come se non bastasse è anche presente la tecnologia di cancellazione del rumore: una volta attivata puoi dire addio a tutti i rumori esterni e concentrarti sui tuoi brani preferiti.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello le cuffie true wireless di OPPO e abbandonati a un sound potente e avvolgente. Inoltre, le cuffie ti arrivano direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

