OPPO Enco X2: MINIMO STORICO Amazon! Era ora!

OPPO Enco X2 sono auricolari True Wireless Premium, pura fascia alta, con una dotazione tecnologica avanzatissima e ovviamente una qualità audio da primi della classe. Non suonano solo molto bene, sono eccezionali a tutto tondo, lo certifica il premio Eisa Award come migliori auricolari 2022/2023! Il prezzo di listino è commisurato alla caratura del dispositivo, ben 155 euro, ma oggi Amazon lo propone al MINIMO STORICO, che ci permette di risparmiare oltre 50 euro, ovvero 95,48 euro! Se state cercando degli auricolari wireless di ottima fattura, graziati ad un suono spettacolare OPPO Enco X2 fanno al caso vostro!

Audio al top

OPPO Enco X2 sono dotati di un suono bilanciato e cristallino, grazie ai driver dinamici da 11mm e ai diaframmi planari da 6mm che lavorano in armonia per produrre toni alti nitidi e bassi profondi. Si rimane stupefatti da quanto questi auricolari restituiscano un musica tanto ariosa e per nulla chiusa con una gamma dinamica ampia e un bilanciamento accurato dei toni.

L’ottima qualità audio di OPPO Enco X2 è esaltata anche da un’immancabile cancellazione attivo del rumore (ANC), che permette di isolare efficacemente i rumori ambientali per immergerci in una “bolla audio” decisamente piacevole e di grande impatto.

Un’altra bella chicca di questi auricolari OPPO Enco X2 è il Registratore Dolby Atmos: le cuffie diventano due microfoni per registrare audiobinaurale, perfetto quindi per vlog e podcast!

L’ergonomia è un altro punto degli auricolari OPPO Enco X2: il loro design è curato e classico, ma non banale, assicura una perfetta aderenza all’orecchio ma anche tanto confort. Non affaticano se portati per tanto tempo.

Anche la batteria ha prestazioni pari all’ottima qualità generale di OPPO Enco X2: fino a 9,5 ore di ascolto senza ANC o 5,5 ore con ANC attivato. La custodia garantisce sino 22 ore con ANC attivato e sino a 40 ore senza ANC attivato.

