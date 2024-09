OPPO Find N5 e Vivo X Fold 4 sono prossimi al debutto

Stando a quanto si apprende da un nuovo leak condiviso dall’insider Smart Pikachu, Vivo e OPPO stanno lavorando ai loro prossimi smartphone pieghevoli di nuova generazione. Sebbene fosse già noto che OPPO stesse sviluppando la serie Find N5, è la prima volta che emergono indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone pieghevole dell’altro marchio cinese. Ecco i dettagli rivelati dal leaker.

OPPO e Vivo: cosa sappiamo dei nuovi flagship foldable?

Secondo quanto trapelato, i nuovi smartphone pieghevoli OPPO Find N5 e Vivo X Fold 4, saranno dotati del chipset Snapdragon 8 Gen 4, e saranno tra i primi terminali a utilizzare questa nuova piattaforma. Il design del modulo fotocamera rotondo, già presente nei loro predecessori, il Find N3 e il Vivo X Fold 3, sarà mantenuto anche nei nuovi prodotti.

La fuga di notizie indica anche una possibile finestra di lancio per l’OPPO Find N5 e il Vivo X Fold 4, prevista per il primo trimestre del 2025 in Cina. Tuttavia, il leaker non ha fornito ulteriori informazioni su questi nuovi dispositivi.

Nelle notizie correlate, quest’anno, Vivo ha presentato il Vivo X Fold 3 e l’X Fold 3 Pro, dotati rispettivamente dei chipset Snapdragon 8 Gen 2 e 8 Gen 3. Mentre l’X Fold 3 è rimasto esclusivo per il mercato cinese, l’X Fold 3 Pro è stato lanciato a livello globale. Attualmente, non è chiaro se la serie Vivo X Fold 4 sarà composta da due modelli. Nonostante il leaker abbia menzionato il nome del terminale, rimane incerto se il nuovo gadget sarà effettivamente chiamato X Fold 4 o X Fold 5, poiché i brand cinesi spesso evitano il numero “4” per via delle superstizioni legate alla sfortuna.

Si prevede che il Find N5 sarà rinominato come OnePlus Open 2 per il mercato globale. Un recente leak ha suggerito che i pannelli interni ed esterni del Find N5 supporteranno una risoluzione superiore ai 2K e che il device disporrà di una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel. Sarà più sottile e leggero rispetto ai modelli precedenti, con uno spessore di circa 9 mm, una batteria da 6.000 mAh, uno slider per le notifiche e vanterà una scocca impermeabile.