OPPO Find X8: cosa aspettarci dal nuovo flagship?

Con l’avvicinarsi del lancio della serie OPPO Find X8, cresce l’entusiasmo da parte dei fan del brand cinese. Tra indiscrezioni e voci, sembra chiaro che la compagnia si stia preparando a offrire un’esperienza smartphone di alto livello, con un focus su tecnologie avanzate per la batteria, potenza di elaborazione di prim’ordine e una qualità del display superiore.

OPPO Find X8: ecco cosa vedremo nella line-up del marchio

In questo articolo esploreremo ciò che sappiamo finora sulla prossima serie OPPO Find X8, che include il Find X8, Find X8 Pro, Find X8 Pro Satellite Communication Version e l’attesissimo Find X8 Ultra. Secondo i leak, il modello base dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.700 mAh e supporto per la ricarica cablata da 80W, mentre il Find X8 Pro offrirà una batteria da 5.800 mAh con ricarica wireless da 50W.

Il top di gamma, il Find X8 Ultra, dovrebbe distinguersi con una batteria da 6.000 mAh, ricarica cablata da 100W e ricarica wireless da 50W. Inoltre, si vocifera che la società introdurrà un sistema di ricarica wireless magnetico simile al MagSafe di Apple per una maggiore efficienza.

Il Find X8 dovrebbe avere un display piatto da 6,5 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida per giochi, streaming e uso quotidiano. Il Find X8 Pro dovrebbe presentare una frequenza di aggiornamento simile su uno schermo più grande da 6,7 pollici. Il Find X8 Ultra dovrebbe avere un display ultra-premium con risoluzione più alta e supporto HDR10+ per un’esperienza visiva migliorata. La serie potrebbe includere anche cornici sottili, una resistenza IP69 e un’interfaccia utente simile al Dynamic Island per una navigazione ottimizzata.

Si parla anche di una variante con comunicazione satellitare per messaggi di emergenza e supporto GPS in aree remote. La serie Find X8 sarà probabilmente alimentata dal chipset Dimensity 9400 di MediaTek, che promette prestazioni fino al 40% migliori e un’efficienza superiore del 35% rispetto al suo predecessore.

Il Find X8 Ultra sarà probabilmente il modello più potente, ideale per utenti avanzati e gamer. Anche il Find X8 e il X8 Pro offriranno fino a 16GB di RAM, garantendo prestazioni fluide. La serie Oppo Find X8 sarà probabilmente lanciata in ottobre 2024, mentre il modello Ultra arriverà a gennaio 2025.