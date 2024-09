OPPO Find X8 è più leggero del predecessore ma ha una batteria più capiente

Stando a quanto si apprende, sembra che il nuovo OPPO Find X8 sia più leggero del suo predecessore, nonostante abbia una batteria molto più grande. Molti dei prossimi smartphone con Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400 avranno batterie più capienti rispetto ai loro predecessori. Tuttavia, mentre si prevede un miglioramento dell’autonomia, molti utenti sono preoccupati per il peso e l’esperienza d’uso di questi dispositivi.

OPPO Find X8: tutto quello che c’è da sapere

Secondo precedenti indiscrezioni, l’OPPO Find X8 sarà dotato di una batteria da 5700 mAh, un notevole upgrade rispetto alla batteria da 5000 mAh del modello precedente. Sui social media sono emerse domande riguardanti il peso, con alcuni che si chiedevano se avesse superato i 200 grammi. Nelle ultime notizie, il product manager della serie Find X8 ha condiviso un’immagine che conferma che il telefono peserà meno di 200 grammi, nonostante la batteria di grandi dimensioni.

Ha anche menzionato che l’OPPOFind N2 è stato uno dei primi dispositivi a concentrarsi su strategie per ridurre il peso, e sembra che l’azienda abbia adottato strategie simili per la linea Find X8. Anche se ha parlato nello specifico del modello base, ci si può aspettare che anche il Find X8 Pro e il Find X8 Ultra siano più leggeri di quanto previsto.

Ma come è possibile? Semplice: la compagnia cinese sta utilizzando batterie con anodo al silicio ad alta densità per la serie Find X8. Per chi non lo sapesse, questa è la stessa tecnologia utilizzata per produrre batterie estremamente sottili, come quelle presenti nel Honor Magic V3. È stato precedentemente rivelato che la nuova tecnologia di OPPO è capace di offrire una densità energetica più elevata (un leader del settore con 763Wh/L) rispetto alle tradizionali batterie al grafite. Per fare un confronto, il Find X7 pesa 202 grammi con la sua batteria da 5000 mAh.

In termini di prestazioni, sia il Find X8 che il Find X8 Pro saranno alimentati dal chipset Dimensity 9400, la cui uscita è prevista per il 9 ottobre. Si dice che il chipset offra miglioramenti significativi nelle prestazioni grafiche rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 3, e al A18 Pro che alimenta gli iPhone 16 Pro. In combinazione con la batteria più grande, gli utenti possono aspettarsi un notevole miglioramento nel gaming rispetto alla line-up dello scorso anno.