OPPO Reno6 5G crolla di prezzo su Amazon: offerta SHOCK (-30%)

Se il tuo vecchio e fidato smartphone Android è ormai arrivato agli sgoccioli e stai cercando una valida alternativa senza però spendere una fortuna, quest’oggi è il tuo giorno fortunato visto che l’ottimo OPPO Reno6 5G è in offerta su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto finora.

Ad appena 349€ con uno sconto del 30%, infatti, il device del colosso cinese rappresenta tutto ciò di cui hai bisogno in un device e molto più.

OPPO Reno6 5G crolla su Amazon a un prezzo mai visto prima con lo sconto del 30%

Dotato di un design giovanile e ben realizzato grazie a una sapiente selezione di materiali di alto livello, lo smartphone di OPPO monta un bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione e con una perfetta calibrazione dei colori che ti assicura un’esperienza di utilizzo sempre al top. Sotto il cofano, inoltre, è presente un potentissimo processore MediaTek octa core in grado di avviare in un istante anche le app più pesanti (come i giochi), mentre la batteria può contare sul supporto alla ricarica rapida in grado di assicurarti tantissime ore di utilizzo anche a fronte di appena 30 minuti di ricarica.

Sul retro, poi, il modulo triplo è costituito da un sensore principale da 108 MP con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Non farti scivolare via dalle mani questa incredibile occasione e acquista subito l’ottimo smartphone di fascia media di OPPO fintanto che è in offerta su Amazon con il 30% di sconto. A questo prezzo rappresenta uno dei pochissimi device Android a reggere senza problemi il confronto con device molto più costosi.

