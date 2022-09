OPPO Reno8 Pro 5G, il top di gamma dei top di gamma: prendilo ora

Immergiti nel display senza bordi di grandi dimensioni da 6,7″ del più potente smartphone della gamma Reno. La cornice sottile e il rapporto schermo-corpo più ampio si uniscono a colori intensi e una frequenza di aggiornamento rapida di 120 Hz per offrirti una delle migliori esperienze di visualizzazione. OPPO Reno8 Pro 5G è disponibile su Amazon a 799€ con sei mesi di garanzia extra nella colorazione verde Glazed Green o Glazed Black e la potente super ricarica: 11 minuti di carica, batteria al 50%, 5 minuti di carica, 2 ore di gioco.

Reno8 Pro 5G disponibile via Amazon

Reno8 Pro 5G è lo smartphone più sottile della Serie Reno, con uno spessore di soli 7,34 mm e un peso di 183 grammi. È disponibile nelle varianti colore Glazed Green e Glazed Black. Inoltre, presenta le cornici più sottili tra tutti i dispositivi della famiglia, per un’esperienza di visualizzazione ancora più coinvolgente. In piena luce o dopo il tramonto, i sensori di punta Sony IMX709 e Sony IMX766 ti aiutano a catturare immagini chiare e nitide. Apri nuove porte alle possibilità della vita.

La combinazione del SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX e del sistema di raffreddamento Ultra-Conductive, insieme alla veloce RAM LPDDR5 da 8GB e allo storage UFS 3.1 da 256GB, rende Reno8 Pro 5G il prodotto della gamma più potente di sempre. Lo smartphone, inoltre, offre prestazioni leader del settore senza alcun rischio di surriscaldamento, per un’esperienza di gaming fluida e senza interruzioni. Reno8 5G è dotato del SoC MediaTek Dimensity 1300 e del sistema di raffreddamento a liquido Super-Conductive Vapor Chamber (VC) per migliorare le prestazioni di raffreddamento.

Dal punto di vista del design, la cover posteriore Streamlined Unibody Design scorre come una bellissima scultura. Rendendolo tanto attraente per gli occhi quanto piacevole per le mani. Adottando un processo di forgiatura a caldo a 800 ℃ e otto diversi processi di lucidatura su scala nanometrica, sembra davvero speciale. Distinguiti dalla massa in uno splendido verde rilassante, con una finitura smaltata resistente alle sbavature. OPPO Reno8 Pro 5G è disponibile su Amazon a 799€ con sei mesi di garanzia extra nella colorazione verde Glazed Green o Glazed Black e le spedizioni sicure e gratuite di Prime.

