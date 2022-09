OPPO Reno8 Pro 5G: pregi e difetti

Lo smartphone più bello del 2022? No, non è iPhone 14 (seppure molto bello), ma uno smartphone Android uscito da poche settimane e che ha alzato decisamente l’asticella per quanto riguarda il design: OPPO Reno 8 Pro 5G. Con il suo aspetto squadrato, un frame in metallo e il comparto delle fotocamere che sporgono da un retro completamente composto di vetro, questo Reno 8 Pro 5G scalza dal primo posto un altro (bellissimo) smartphone di OPPO, quel FindX5 Pro che sembrava inarrivabile come piacevolezza estetica.

Citando Zoolander, il Reno 8 Pro 5G è “bello in modo assurdo”, non ci piove ma ha anche altri pregi? Molti, dobbiamo ammetterlo, ecco i lati positivi e negativi dopo diversi giorni di utilizzo intenso.

OPPO Reno8 Pro 5G: pregi

Lo abbiamo detto all’inizio, ma lo ribadiamo: l’estetica è un punto davvero distintivo del Reno8 Pro. In particolare il “lato B” è stato realizzato con un singolo blocco di vetro Gorilla Glass: un design monoblocco particolarmente complesso da realizzare ma con una resa perfetta al tatto e alla vista che dona un aspetto aerodinamico ed elegante allo smartphone. Inoltre un tocco in più lo conferisce la colorazione Glazed Green , quella del nostro sample di prova, davvero difficile da non notare.

Il comparto fotografico è un altro importante punto di forza del Reno8 Pro. Troviamo a bordo doppi sensori Sony: IMX709 per la fotocamera anteriore e IMX766 per quella posteriore. Inoltre grazie allo sviluppo di una Neural Processing Unit (NPU) denominata MariSilicon X, realizzata proprio da OPPO, la qualità di foto e video viene ulteriormente migliorata grazie all'intelligenza artificiale. I risultati si vedono negli scatti effettuati: ottima resa dei colori, qualità complessiva delle immagini di alto livello e capacità di scattare anche con poca luce ottenendo risultati eccellenti. Eccellenti anche i video realizzati con Reno8 Pro sono eccellenti: nulla da dire tutto il comparto fotografico è da primo della classe.

Ottimo anche il sistema di raffreddamento di questo Reno8 Pro 5G: lo abbiamo veramente stressato, non con un utilizzo gaming, ma come hotspot per 6 dispositivi connessi contemporaneamente tra cui una FireTV Stick, tre smartphone, un iPad e un notebook. Non abbiamo notato alcun surriscaldamento. Segno che il lavoro combinato del SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX e del sistema di raffreddamento Ultra-Conductive consente di far lavorare Reno8 Pro sempre in condizioni ottimali di temperatura.

Qualcuno storcerà, o avrà storto il naso, difronte alla scelta di OPPO di equipaggiare il Reno8 Pro con un processore Mediatek Dimensity 8100Max . Eppure nell’utilizzo quotidiano questo processore è assolutamente all’altezza di qualsiasi compito e onestamente non si percepisce una differenza rispetto ad uno Snapragon. Lo smartphone è fluido, reattivo, nessun impuntamento o riscaldamento anche sotto stress, oltre ad avere consumi energetici estremamente bassi.

Last but not least: la velocità di ricarica garantita dal sistema SUPERVOOC da 80W su Reno8 Pro 5G permette in 10 minuti di raggiungere ben il 50% e 100% in 30 minuti. Tempi record che tolgono qualsiasi ansia da ricarica, anche se Reno8 Pro è decisamente uno smartphone capace di garantire un'ottima autonomia anche in giornate stress grazie alla capiente batteria da 4500 mAh e una eccellente ottimizzazione software (Android 12 e ColorOS V12.1).

OPPO Reno8 Pro 5G: difetti

Il prezzo è certamente un punto a sfavore , forse il difetto maggiore di questo smartphone: 799,99€ sono proprio tanti soldi (anche se tutto sommato in linea con la concorrenza più blasonata). Non una cifra impossibile comunque, grazie a delle campagne promozionali sullo store di OPPO che consentono di avere in regalo gli auricolari Enco X2, OPPO Watch Free e una Cover sempre al prezzo di 799,99€. Su Amazon per ora non ci sono promozioni in atto, anche se è verosimile aspettarsi a breve un abbassamento di prezzo e (magari) anche la comodità di pagarlo a rate a tasso zero.

Senza cover protettiva è decisamente scivoloso e se appoggiato su piani leggermente inclinati la caduta è sempre dietro l'angolo. Un difetto veniale ma da non sottovalutare: la cover sarebbe stata un accessorio fondamentale da includere a nostro avviso in confezione, anche se ne rovina inevitabilmente l'impatto estetico.

L'assenza di una certificazione IP68 e della ricarica wireless sono difetti, anche se davvero veniali, però per un terminale che sul mercato viene venduto a circa 800€ ci si sarebbero aspettate anche queste caratteristiche.

OPPO Reno8 Pro 5G: conclusioni

OPPO Reno8 Pro 5G è un ottimo smartphone, veramente curato esteticamente e con un design unico nel suo genere. La ricerca di OPPO nel proporre sul mercato terminali con un’estetica distintiva è certamente da apprezzare, soprattutto difronte ad un appiattimento generale a forme e scocche tutte decisamente uguali. Eccellente il comparto fotografico e in generale la dotazione hardware da top di gamma, con un calo di prezzo nei prossimi mesi questo potrebbe essere davvero uno smartphone estremamente appetibile.

