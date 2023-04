OPPO, Samsung e XIAOMI, le OCCASIONI TOP Amazon: PRENDILE AL VOLO

Le offerte su Amazon non si fermano mai, e in questo momento stanno riguardando in particolare auricolari, smartwatch e smartband. Guardate che grandi occasioni ci sono ancora in corso. Ecco una selezione dei miglior modelli in offerta, dai top di gamma ai low cost. Ma sbrigatevi, peché i prezzi possono variare da un momento all’altro.

SoundPEATS TrueAir2 in-ear, 39% di sconto

Questi gioiellini sono infatti in grado di offrirti per una miseria un ottimo isolamento, suono pulito e microfono performante anche in caso di forte vento. Cioè a dire funzioni che di solito trovi in cuffiette che costano molto di più. E allora, fidati, vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l’acquisto, per averli a soli 31 euro, scontati del 34% grazie alla combo sconto base più coupon da spuntare in pagina.

OPPO Enco Free 2i con il 50% di sconto

Eleganti, belli, comodi, gli auricolari OPPO Enco Free 2i sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi. Ideali per l’attività sportiva, questi piccoli auricolari aderiscono in modo sicuro e confortevole alle tue orecchie. Ecco perché piacciono così tanto alle persone e ogni volta che capita un’offerta come questa di oggi su Amazon vanno a ruba. Se vuoi anche tu approfittarne ed entrare a far parte della famiglia OPPO, prendili ora a soli 59 euro con le spese di spedizione gratuite.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, OFFERTA rivoluzionaria

Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 18€, con un risparmio quindi del 38% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve. Gli auricolari wireless sono dotati di chip Bluetooth 5.2, e offrono una qualità audio stereo.

Samsung Galaxy Watch4, minimo storico

Questo è probabilmente lo smartwatch più conosciuto dal pubblico. Certamente risulta tra i più venduti, vuoi per il prezzo spesso invitante, vuoi per le indubbie qualità tecniche, tra le quali spiccano la misurazione della composizione corporea, il monitoraggio dei tuoi passi e la possibilità di gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

OPPO Band Sport Tracker, crollo del 54%

OPPO Band Sport Tracker è il compagno ideale da portare sempre con sé. Lo schermo AMOLED di OPPO Band è una vera delizia per gli occhi: colori intensi, dimensioni ampie e risoluzione elevata. Lo schermo è protetto da uno strato di vetro curvo 2D rinforzato e resistente ai graffi, per consentirti di indossarlo tutto il giorno senza preoccupazioni. Amazon te lo propone in questo momento nella variante di colore Nero, scontato del 54%. Lo puoi comprare infatti a 19€. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime.

