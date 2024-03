OPPO Store lancia le offerte di fine stagione: tantissimi prodotti a prezzi scontati

Su OPPO Store in queste ore sono disponibili numerosi prodotti a prezzi scontati. Tra le offerte più interessanti segnaliamo l’ancora ottimo Find X5 Lite, i medi di gamma della famiglia Reno, insieme all’OPPO Paid Air e gli auricolari Enco X.

Uno dei vantaggi proposti dall’OPPO Store è di poter scegliere di pagare in dieci rate a interessi zero con PagoDIL, oltre a beneficiare delle spese di spedizione gratuite. La campagna Offerte di fine stagione sarà valida fino al 7 marzo.

OPPO Store: le migliori offerte di fine stagione

Nell’elenco che segue trovate le migliori proposte dell’iniziativa Offerte di fine stagione dell’OPPO Store:

Find X5 Lite : 279,99 euro invece di 499,99 euro (anche in 10 rate da 28 euro al mese a interessi zero con PagoDIL)

: 279,99 euro invece di 499,99 euro (anche in 10 rate da 28 euro al mese a interessi zero con PagoDIL) Reno8 Pro : 389,99 euro invece di 799,99 euro (anche in 10 rate da 39 euro al mese a interessi zero con PagoDIL)

: 389,99 euro invece di 799,99 euro (anche in 10 rate da 39 euro al mese a interessi zero con PagoDIL) Reno8 : 279,99 euro invece di 599,99 euro (anche in 10 rate da 28 euro al mese a interessi zero con PagoDIL)

: 279,99 euro invece di 599,99 euro (anche in 10 rate da 28 euro al mese a interessi zero con PagoDIL) Reno8 T : 209,99 euro invece di 399,99 euro (anche in 10 rate da 21 euro al mese a interessi zero con PagoDIL)

: 209,99 euro invece di 399,99 euro (anche in 10 rate da 21 euro al mese a interessi zero con PagoDIL) Pad Air : 159,99 euro invece di 299,99 euro (+ custodia a soli 2 euro in più, con un risparmio di 79,99 euro)

: 159,99 euro invece di 299,99 euro (+ custodia a soli 2 euro in più, con un risparmio di 79,99 euro) Reno10 Pro : 449,99 euro invece di 649,99 euro (anche in 10 rate da 45,1 euro al mese a interessi zero con PagoDIL)

: 449,99 euro invece di 649,99 euro (anche in 10 rate da 45,1 euro al mese a interessi zero con PagoDIL) Reno10 : 359,99 euro invece di 499,99 euro (anche in 10 rate da 36,1 euro al mese a interessi zero con PagoDIL)

: 359,99 euro invece di 499,99 euro (anche in 10 rate da 36,1 euro al mese a interessi zero con PagoDIL) Enco X: 89,99 euro invece di 179,99 euro

In alternativa a PagoDIL, è possibile scegliere anche il pagamento in tre rate a interessi zero con Scalapay. Tutte le offerte in corso sono disponibili su questa pagina del sito ufficiale di OPPO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.