Oral-B e Alexa Echo Pop, la STRANA COPPIA scontata di 154€ su Amazon

Il tuo sorriso è una parte importante della tua salute generale, e Oral-B e Alexa Echo Pop stanno lavorando insieme per renderlo ancora migliore. L’Oral-B iO6 è uno spazzolino elettrico ricaricabile di alta qualità, mentre l’Alexa Echo Pop aggiunge un tocco di intelligenza artificiale alla tua routine quotidiana.

E non finisce qui, perché avrai anche un dentifricio di qualità per prenderti cura delle tue gengive e dello smalto dei denti. Il tutto al prezzo di 119€ su Amazon con un risparmio netto di 154,99€ (56%, 184,99€ in meno rispetto agli articoli acquistati separatamente). Le spedizioni sono gratis con Prime.

Oral-B e Alexa Echo Pop, la combo insolita costa una miseria

Oral-B iO6 è uno dei migliori spazzolini elettrici sul mercato. Grazie alla sua tecnologia avanzata, ti offre una pulizia profonda e delicata al tempo stesso. Con la connettività Bluetooth, puoi collegare il tuo spazzolino al tuo smartphone e ricevere feedback in tempo reale sulla tua tecnica di spazzolamento. Questo ti aiuta a migliorare la tua igiene orale giorno dopo giorno.

L’Alexa Echo Pop è un dispositivo intelligente che ti offre una vasta gamma di funzionalità. Puoi controllare la tua musica, ascoltare le notizie, controllare i dispositivi smart home e molto altro ancora semplicemente utilizzando la tua voce.

Ora, grazie alla sua integrazione con Oral-B, può anche aiutarti a mantenere una migliore igiene orale. Basta chiedere ad Alexa di attivare la modalità spazzolamento e riceverai istruzioni vocali per una pulizia ottimale.

Per completare il tuo kit di igiene orale, riceverai anche un dentifricio di alta qualità. Questo dentifricio Gengive & Smalto Repair di Oral-B è formulato per rafforzare le tue gengive e proteggere lo smalto dei denti. La sua formula avanzata contribuirà a mantenere il tuo sorriso sano e luminoso.

Insieme, Oral-B e Alexa Echo Pop stanno rendendo la tua routine di igiene orale più facile, intelligente e completa. Che tu stia cercando di migliorare la tua tecnica di spazzolamento o semplicemente di semplificare la tua giornata, questo kit è la risposta. Prenditi cura del tuo sorriso e della tua salute orale con questi fantastici prodotti.

