Oral-B Spazzolino Elettrico Pro 3 3500N, igiene orale al top in super sconto!

L'igiene orale è importantissima, spazzolino dopo i pasti, pochi zuccheri e filo interdentale sono consigli base che non passano mai di moda. Se state utilizzando uno spazzolino tradizionale è arrivato il momento di passare ad uno spazzolino elettrico super smart, capace di migliorare sensibilmente la routine quotidiana di spazzolamento e pulizia dei denti.

Igiene orale 10 e lode!

Il punto di forza di Oral-B Pro 3 3500N è la sua tecnologia di pulizia 3D, dove oscillazioni, vibrazioni e pulsazioni lavorano sulla placca in modo più efficace per rimuoverla completamente. Possiamo pulire ogni dente in modo profondo e accurato, spazzolando anche le zone dove uno spazzolino classico non riesce ad andare.

Tutto questo Oral-B Pro 3 3500N lo ottiene grazie ad testina rotonda, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale.

Un’altra funzione importante di Oral-B Pro 3 3500N è il timer integrato di supporto. Il timer permette uno spazzolamento corretto, avvisando ogni 30 secondi per assicurarsi di spazzolare ogni zona delle bocca in modo uniforme. Dopo due minuti di pulizia, il tempo consigliato dai dentisti, lo spazzolino si spegne automaticamente, garantendo una pulizia completa e adeguata.

Oral-B Pro 3 3500N ha anche una batteria a lunga durata che garantisce fino a due settimane di utilizzo con una sola carica. Potete portarlo anche in viaggio, non si scarica praticamente mai!

Oral-B Pro 3 3500N è anche super smart grazie alla connessione Bluetooth. Può essere collegato all’applicazione Oral-B sullo smartphone, che offre un monitoraggio personalizzato della pulizia e suggerimenti su come migliorare le abitudini di igiene orale. L’app ci dice anche quando va cambiata la testina dello spazzolino!

