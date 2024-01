Oral-B Spazzolino Elettrico Smart 4 al MINIMO STORICO su Amazon (49,99€)

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 è l’acquisto ideale per perfezionare le abitudini di spazzolamento. Grazie alla comoda app di Oral-B, offre utili suggerimenti in tempo reale per migliorare in maniera sensibile la routine di igiene orale di ciascuno, con il fiore all’occhiello rappresentato dall’esclusiva testina rotonda.

Smart 4 di Oral-B è in offerta a tempo su Amazon a 49,99 euro, il nuovo minimo storico per lo spazzolino elettrico ricaricabile. Merito del 45% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, pari a 91,48 euro. Ecco il link all’offerta.

Oral-B Smart 4 in sconto del 45% su Amazon

Con il modello Smart 4, si è in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino tradizionale. Merito in particolare dell’esclusiva testina rotonda di Oral-B, capace di offrire una pulizia migliore per gengive più sane.

Un altro elemento distintivo di questo spazzolino elettrico è la presenza del sensore di pressione. Quest’ultimo segnala se si sta spazzolando troppo forte, invitandoci ad alleggerire la pressione.

Aiuta inoltre a sbiancare i denti fin dal primo giorno, in maniera delicata, andando a rimuovere le macchie superficiali. Ottima anche la durata della batteria superiore alle due settimane, con la possibilità di ricaricare da 0 a 100 in pochissimo tempo.

L’ultima chicca riguarda l’integrazione di un timer professionale, che ricorda di spazzolare i denti per almeno due minuti.

Oral-B Smart 4 è in offerta a soli 49,99 euro su amazon.it, il prezzo più basso di sempre. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, ciò significa che gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

