Oral-B Spazzolino ElettricoPro 3 3500N, igiene orale al top e in super sconto!

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N è davvero un’ottima scelta per chi ha molto a cuore l’igiene orale e non si accontenta della normale combo spazzolino “a mano” e filo interdentale. Oral-B Pro 3 3500N è dotato di molteplici funzioni avanzate che aiutano a migliorare l’igiene orale e a prevenire problemi come la carie e la gengivite. Oggi Amazon ha deciso di rendere i nostri sorrisi più belli, e bianchi, con uno sc0nto davvero allettante, un MENO 42% che quasi dimezza il prezzo di listino, facendolo precipitare da 69 a 39,99 euro! Sorridiamo e mettiamo subito Oral-B Pro 3 3500N nel carrello Amazon!

Sorriso magico!

Una delle caratteristiche principali di Oral-B Pro 3 3500N è la sua tecnologia di pulizia 3D, che combina oscillazioni, vibrazioni e pulsazioni per rimuovere la placca in modo più efficace. Questa tecnologia consente di pulire ogni dente in modo profondo e accurato, raggiungendo anche le zone difficili da raggiungere con uno spazzolino manuale.

Oral-B Pro 3 3500N è dotato poi di una testina rotonda che circonda ogni dente per denti più puliti e gengive più sane rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale.

Un’altra funzione importante di questo spazzolino elettrico è il timer integrato. Il timer aiuta a mantenere una corretta routine di pulizia, avvisando ogni 30 secondi per assicurarsi di spazzolare ogni quadrante della bocca in modo uniforme. Dopo due minuti di spazzolamento, il tempo consigliato dai dentisti, lo spazzolino si spegne automaticamente, garantendo una pulizia completa e adeguata.

E per non farsi mancare nulla se si spazzolano i denti con troppa energia, lo spazzolino avviserà visivamente, interrompendo la pulsazione e riducendo la velocità per proteggere le gengive.

Oral-B Pro 3 3500N dispone anche di una batteria a lunga durata che garantisce fino a due settimane di utilizzo con una sola carica. Ciò significa che è perfetto per le persone che viaggiano spesso o che vogliono evitare la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente lo spazzolino.

Un’altra caratteristica che rende Oral-B Pro 3 3500N unico è la sua connettività Bluetooth. Questo spazzolino elettrico può essere collegato all’applicazione Oral-B sullo smartphone, che offre un monitoraggio personalizzato della pulizia e suggerimenti su come migliorare le abitudini di igiene orale. L’app fornisce anche promemoria per la sostituzione della testina dello spazzolino, garantendo una pulizia efficace nel tempo.

