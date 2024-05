Oral-B Spazzolino ElettricoPro 3 3500N, sorriso smagliante con sconto top MENO 36 PER CENTO!

Oral-B Pro 3 3500N rappresenta una scelta eccellente ad un prezzo accessibile per tutto coloro che hanno a cuore una igiene orale fatta come si deve. Questo spazzolino elettrico non è solo un passo avanti rispetto alla tradizionale combinazione di spazzolino manuale e filo interdentale, ma offre anche una serie di caratteristiche innovative per una pulizia impeccabile, contribuendo a combattere disturbi come carie e gengivite. Amazon ha lanciato una promozione che taglia il prezzo originale del 36%, riducendolo da 69 euro a soli 44,89 euro. Se volete fare in modo di diventare i nemici giurati dei vostri dentisti, iniziate una nuova routine di igiene orale con lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N!

La pulizia prima di tutto!

Lo spazzolamento dello spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N è particolarmente efficace in quanto unisce movimenti oscillatori, pulsanti e rotatori per una rimozione della placca dentale totale, raggiungendo anche gli angoli più nascosti che uno spazzolino tradizionale potrebbe non toccare.

Oral-B Pro 3 3500N è dotato di una testina di forma rotonda, che elimina fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino classico.

Oral-B Pro 3 3500N ha un timer che segnala ogni 30 secondi di spostarsi su un altro “quadrante dentale”, proprio per spazzolare con grande cura ed efficacia. Completando il ciclo di pulizia di due minuti lo spazzolino si spegne da solo.

Se poi si esercita una pressione troppo forte durante l’utilizzo, sul manico di Oral-B Pro 3 3500N si accende una luce rossa in modo da tornare ad utilizzarlo nel modo corretto per la salute delle gengive.

Un altro punto di forza di Oral-B Pro 3 3500N è anche la sua capacità di connettersi via Bluetooth. Collegandosi all’app Oral-B sullo smartphone, si può beneficiare di un’analisi dettagliata della propria routine di pulizia dentale e ricevere consigli mirati per migliorare l’igiene orale. L’applicazione aiuta inoltre a ricordare quando è il momento di cambiare la testina dello spazzolino, assicurando così un’igiene orale ottimale nel tempo. Super smart quindi!

Oral-B Pro 3 3500N è dotato poi di una batteria di lunga durata, capace di assicurare fino a due settimane di autonomia con un’unica ricarica!

Oral-B Pro 3 3500N: sconto esagerato MENO 36%, il prezzo di listino crolla da 69 euro a soli 44,89 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.