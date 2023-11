Spazzolino elettrico Oral-B in OFFERTA: col BLACK FRIDAY risparmi oltre la META'!

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5N è un’arma infallibile contro l’insorgere della carie e del sanguinamento delle gengive per le tante funzioni che offre, compresi i suggerimenti per chi lo utilizza. Rivoluzionaria la testina tonda, che permette di pulire il dente in tutte le angolazioni. Oggi, grazie al Black Friday, lo paghi solo 149,99 euro! Uno sconto di oltre la metà quindi, precisamente del 62%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Oral-B Spazzolino Ricaricabile iO 5N: le caratteristiche

Lo spazzolino elettrico Oral-B Ricaricabile iO 5N è un ottimo strumento per prevenire la carie. Il Sensore di Pressione ti avvisa quando stai spazzolando con troppa forza, prevenendo così danni ai denti e alla gengiva. Dotato di IA, offre fino a 5 Modalità di Spazzolamento diverse, in base alle tue esigenze e caratteristiche del cavo orale.

La confezione risparmio include 2 spazzolini iO5 uno nero e uno bianco, 2 testine di ricambio, 1 comodissima custodia da viaggio per portarlo sempre con sé, 1 comoda base di ricarica. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

