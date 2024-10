OSCAL su Aliexpress; sconti ottimi su smartphone e tablet

È tempo di grandi offerte su Aliexpress, impossibile non cogliere infatti i fantastici prezzi per tanti prodotti OSCAL . In particolare oggi vogliamo proporvi due prodotti OSCAL, uno smartphone e uno tablet che abbinano in maniera quanto mai equilibrata qualità e quantità, adesso anche ad un prezzo incredibilmente basso. Non perdiamoci in chiacchere e vediamo subito i due modelli.

OSCAL TIGER 13

L’OSCAL TIGER 13 è uno smartphone potente e versatile, equipaggiato con il processore Unisoc T760 5G. Con Android 14 come sistema operativo, offre un’esperienza utente moderna e quanto mai fluida. Anche lo schermo si rivela un punto di forza di questo smartphone, infatti si tratta di un IPS da 6.67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, ideale per un uso piacevole senza affaticare oltremodo gli occhi.

Continuandoci a soffermare su aspetti un po’ più hardware, parliamo della RAM, da 8GB e uno storage interno da 256GB, espandibile fino a 2TB, che garantiscono ampio spazio per applicazioni, video, foto e chi più ne ha più ne metta. A proposito di fotografie, il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP e una frontale da 8MP, entrambe con sensori Samsung, accompagnate da lenti particolari per foto veramente superbe.

La batteria da 5000mAh assicura un’ottima autonomia, e tra le funzioni più interessanti disponibili a bordo menzioniamo sicuramente la doppia SIM, NFC e lo sblocco facciale. Non perdere l’occasione, clicca qui e portati a casa uno smartphone così ben equipaggiato ad un prezzo così interessante.

OSCAL PAD 90

Passiamo adesso a parlare dell’tablet, più precisamente del PAD 90. Si tratta di un tablet progettato per offrire buone prestazioni e un’esperienza utente solida. L’equipaggiamento hardware, infatti, è di tutto rispetto, montando un processore UMS9230 octa-core. Come sistema operativo, come sempre, si è andato su Android 14, potendo quindi contare su un’interfaccia ben nota, e un parco di applicazioni quasi sconfinato.

Il display fa sicuramente da padrone a questo PAD 90 con una risoluzione HD di 800×2080 IPS. Anche la dotazione di RAM da 8 GB è più che degna per la fascia di prezzo. La fotocamera posteriore da 13MP e quella frontale da 8MP assicurano foto e video di buona qualità. La batteria da 7700mAh supporta la ricarica rapida da 10W, garantendo un’ottima autonomia per l’uso quotidiano.