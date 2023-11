Ottieni 15 mesi di Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe a soli 59,99€ su Amazon

A sorpresa l’abbonamento annuale di Amazon Microsoft 365 Family è in vendita in bundle con quello di Norton 365 Deluxe a soli 59,99€. Entrambi i pacchetti offrono inoltre 3 mesi extra in regalo, così da estendere l’abbonamento fino a 15 mesi. Ecco il link all’offerta.

Family e Deluxe sono i migliori piani rispettivamente di Microsoft 365 e Norton 360, il primo per la produttività e il secondo per la sicurezza online di tutta la famiglia. Il prezzo consigliato complessivo è di 184,42€, mentre oggi puoi ottenere il super bundle a meno di 60€.

Microsoft 365 Family + Norton 360 Deluxe in bundle a meno di 60€ su Amazon

L’abbonamento alla versione Family di Microsoft 365 offre uno spazio di archiviazione sicuro in cloud fino a 6 TB (1 TB a persona), l’accesso (anche) offline alle app premium del pacchetto Office e la sicurezza di Microsoft Defender, con la possibilità di utilizzo per ogni persona su un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente.

Il piano Deluxe di Norton 360 offre invece una protezione completa per qualunque tipo di dispositivo e funzionalità per la privacy online tra cui una VPN illimitata. In più, è possibile usufruire del servizio Dark Web Monitoring, grazie al quale si ottengono avvisi tempestivi qualora i propri dati personali siano coinvolti in pericolose fughe di dati.

Il bundle Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe è in offerta a 59,99€ sul sito amazon.it: entrambi gli abbonamenti hanno una durata di 15 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.