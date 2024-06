OTTIMIZZA il lavoro con il tuo Mac con il Mouse Logitech a MINI PREZZO

Se vuoi ottimizzare l’utilizzo del tuo Apple iMac, non puoi farti sfuggire questa promozione speciale lanciata da Amazon! Oggi il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 3S per Mac è disponibile su Amazon a soli 74 euro grazie ad un super sconto del 33% ed un ulteriore coupon di 15 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Mouse Bluetooth Logitech MX Master 3S per Mac: massima precisione ed affidabilità

Il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 3S è progettato appositamente per macOS ed è compatibile con iPadOS.

Assicura delle prestazioni elevatissime in quanto dispone di un sensore 8K DPI che traccia su tutte le tipologie di superfici, anche quelle in vetro. Inoltre i click sono silenziosi, con il 90% di rumore in meno, così da non disturbare che ti sta attorno.

Sfruttando lo scorrimento MagSpeed, questo mini gioiellino risulta il 90% più veloce e l’87% più preciso dei mouse Bluetooth tradizionali quindi ti garantirà operazioni sempre super fluide ed efficaci.

Si caratterizza sicuramente per il suo design ergonomico: offre la posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale così da non gravare sulla mano e sui tendini. In più, per ottimizzare anche di più il tuo lavoro, è possibile personalizzare le funzionalità con profili predefiniti per macOS e app specifiche nelle Logi Options+ migliorate.

Oggi il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 3S per Mac è disponibile su Amazon a soli 74 euro grazie ad un super sconto del 33% ed un ulteriore coupon di 15 euro da applicare al momento dell’ordine. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.