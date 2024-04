OTTIMIZZA la tua postazione di lavoro con il Monitor da 27" in PROMO SPECIALE

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro, approfitta della promozione speciale sul Monitor da 27″ Full HD KOORUI! Oggi è disponibile su Amazon a soli 105 euro grazie ad uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta lampo sta per scadere!

Monitor da 27″ Full HD KOORUI: tutte le specifiche tecniche

Il Monitor da 27″ Full HD KOORUI è il perfetto compagno per il tuo lavoro in ufficio!

Con un pannello VA di alta qualità, questo monitor offre una qualità dell’immagine sorprendente con colori vividi e un’ampia angolazione di visione. La risoluzione 1080p e la frequenza di aggiornamento di 75Hz assicurano dettagli nitidi e una riproduzione fluida. In più, con un tempo di risposta di 5ms, i movimenti vengono rappresentati in modo preciso.

Il monitor senza cornice e la funzione di inclinazione regolabile conferiscono al tuo setup da gioco un aspetto moderno e offrono comfort ergonomico. Goditi un’esperienza visiva confortevole grazie alla tecnologia integrata per la protezione degli occhi.

Le opzioni di montaggio a parete VESA offrono massima flessibilità nella posizionamento e consentono un ambiente di lavoro confortevole. Così facendo lo schermo offre un’esperienza visiva senza interruzioni e consente un campo visivo più ampio, adattandolo alle tue esigenze individuali.

Inoltre, l’articolo dispone di una garanzia di 3 anni, un servizio di sostituzione di 12 mesi e supporto tecnico telefonico, in caso di danni, malfunzionamenti o mancanza di accessori.

